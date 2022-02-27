Erzincan'daki Ahıska Türkleri, Ukrayna'daki yakınlarının tahliye edilmesini istiyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Sovyetler Birliği döneminde, 78 yıl önce Ahıska'dan sürgün edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan kafileler halinde getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da bulunan yakınlarının da bölgeden tahliye edilmesini istiyor.

Sovyetler Birliğince 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, son olarak yaşadıkları Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Aralık 2015'te Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Kafileler halinde Türkiye'ye getirilen ailelerden bir bölümü Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 4 mahallede kendileri için yaptırılan TOKİ konutlarına yerleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle bölgede kalan akrabaları için endişe eden Ahıskalı aileler, yakınlarının da bölgeden tahliye edilmesini talep etti.

- "Yakınlarımız gözyaşı döküp bodrumlarda gizleniyor"

Ahıska Türkü 69 yaşındaki Anisa Sefer, AA muhabirine, Ukrayna'dan 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildiklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Sefer, şöyle konuştu:

"Bizleri savaştan kurtarıp buraya getirdiler. Şu anda halen Ukrayna'da kalan Ahıska Türkleri akrabalarımız ve çocuklarımız var. Onları da getirmiş olsalardı çok memnun olurduk. Şu anda yakınlarımız savaş nedeniyle gözyaşı döküp bodrumlarda gizleniyor. Yaptığımız görüşmelerde fırınlar çalışmıyor, ekmek yok, iş yok. Orada şu anda korkuyla yaşıyorlar."

Sefer, savaşlarda günahsız insanların da hayatını kaybettiğini belirterek, Rusya ve Ukrayna taraflarının konuyu masada diplomatik yollarla çözmesini istedi.

Saldırının durması için dua ettiklerini anlatan Sefer, "Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasını istemiyoruz. İnsanlar insan gibi yaşamak istiyor. Kovid-19 zaten yeteri kadar insanın hayatını aldı. Yeter artık, 8 yıldır savaş devam ediyor ve insanlar gözyaşı döküyor. Problemlerini diplomatik yollarla halletsinler, böyle olmaz. İnsanlar kan ağlıyor." dedi.

- "Oğlumu savaştan çıkardım, şimdi tekrar askere götürecekler"

Ahıskalı kadınlardan 4 çocuk annesi Gülnara Abbasoğlu ise oğlunun ve akrabalarının Ukrayna'da olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki yakınları için endişelendiklerini belirten Abbasoğlu, "Akşam olduğunda orada bulunan yakınlarımız sığınaklara inerek kendilerini korumaya çalışıyor. Oğlumu savaştan çıkarıp getirdim şimdi ise tekrar savaşa askere götürecekler. Çocuğumu, bebeklerimizi ve yakınlarımızı buraya gelmeleri için bizlere yardımcı olsunlar. Bir dönem bizi savaş ortamından kurtararak bizleri buraya getirip yerleştirdiler. Şimdi de çocuklarımızı kurtarsınlar. Biz artık savaş istemiyoruz. Hep barış olsun istiyoruz. Ben her iki tarafa da buradan sesleniyorum; barışsınlar ve insanlar artık ölmesin." ifadelerini kullandı.

Gülnaz Beşet de iki kızı ve torunlarının Ukrayna'da zor durumda olduklarını belirtti.

Rusya'nın saldırısının son bulmasını isteyen Beşet, "Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri 2014 yılında savaştan çıkarıp Türkiye'ye getirdi. Savaş nedeniyle şu anda orada bulunan çocuklarımız, torunlarımız, komşularımız ve soydaşlarımız var. Onların da Türkiye'ye getirilmelerini ve oradan kurtarılmalarını istiyoruz. Biz onların savaşta ölmelerini istemiyoruz." diye konuştu.

İslam Şahpaz da saldırının daha fazla insan ölmeden son bulması temennisinde bulunarak, "Orada yaşayan Ahıska Türkleri ve Ukraynalılar var, onların hepsi bize akraba oluyor. Biz 2014 yılında savaşı geçmişte gördük. Savaş iyi bir şey değil. Can güvenliğimiz nedeniyle bodrumlarda yatıp kalkıyorduk. Sürekli gözyaşı ve kan vardı. Tek dileğim bu savaşın bir an önce bitmesi." şeklinde konuştu.

