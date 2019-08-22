Erzurum'da karakol çıkışı kanlı kavga: 2 ölü 5 yaralı

Olay, dün akşam Horasan ilçesinde meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre, genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmak için saat 22.00 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polis merkezinde barışan taraflar şikayetçi olmaktan vazgeçti. Karakoldan çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla taraflar arasında kavga yeniden başladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabancaların ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler ile Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise yaralandı. Sağlık görevlileri, Üstünkardeşler'i Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Horasan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İlçede, taraflar arasında yeni olay çıkmaması için güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, kavganın çıktığı karakol önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri, kamera kaydı da gerçekleştirdi. (DHA)

