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Erzurum’da ortalık savaş alanına döndü

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GÜNDEM  | 21.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

Erzurum’da iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Sonrasında bıçaklanan şahsın yakınları ile karşı taraf arasında kavga çıkınca, şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi savaş alanına döndü.

Erzurum’da ortalık savaş alanına döndü

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ç. yanında bulundurduğu bıçakla ismi öğrenilemeyen şahsı kalbinden bıçakladı. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü.

Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri tarafları zor sakinleştirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum cumhuriyet caddesi kavga

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
erzurumdan ne beklenir akpnin kalesi cehalet fışkırmış
kesin Erzurum daki hdp kimlerdir ak parti ve MHP'li müslümanlar hayatta kavga etmez tanrı Türk'ü korusun amen amen amen..
cehalet yine baş göstermiş. hemde tam merkezinde
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