Erzurum'da vaşak görüntülendi! O anları böyle anlattı

Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Yedigöl köyünün kırsal kesiminde görüldü. Karlı arazide ağaç dibindeki vaşak, köy halkından Bülent Erkan tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçtı.

İlki yaşadı

Vaşağı görüntüleyen köyde 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, doğada bugüne kadar ayı, kurt, geyik gibi birçok yaban hayvan çektiğini ancak ilk kez bir vaşakla karşılaştığını söyledi.