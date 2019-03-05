Erzurum'da vaşak görüntülendi! O anları böyle anlattı

Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Yedigöl köyünün kırsal kesiminde görüldü. Karlı arazide ağaç dibindeki vaşak, köy halkından Bülent Erkan tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçtı.
İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri
İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz
Yıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral Mezarları
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i...
Görüntüler büyük tepki çekmiş! İnceleme başlatıldı
Sigara dumanı onu da etkiliyormuş! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum