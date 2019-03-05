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Erzurum'da vaşak görüntülendi! O anları böyle anlattı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyü yakınlarındaki ağaç dibinde bir vaşak görüntülendi. Vaşağı görüntüleyen Bülent Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü" dedi.

Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Yedigöl köyünün kırsal kesiminde görüldü. Karlı arazide ağaç dibindeki vaşak, köy halkından Bülent Erkan tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçtı.

İlki yaşadı

Vaşağı görüntüleyen köyde 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, doğada bugüne kadar ayı, kurt, geyik gibi birçok yaban hayvan çektiğini ancak ilk kez bir vaşakla karşılaştığını söyledi.
Vaşağın nefes nefese kaldığı için bir süre dinlendiğini belirten Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü. Beni fark edince gitti" dedi. (DHA)
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vaşak Erzurum

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