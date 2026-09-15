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Erzurum'dan ABD'ye uzanan başarı! Liseli gençler Örümcek zehrini yara bandına dönüştürdüler

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 57’ncisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda büyük bir uluslararası başarıya imza atıldı. Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, geliştirdikleri yenilikçi tıp projesiyle Türkiye’yi Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenecek olan 2027 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda temsil etmeye hak kazandı.

Erzurum'dan ABD'ye uzanan başarı! Liseli gençler Örümcek zehrini yara bandına dönüştürdüler
Gökçen Kökden

Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM öğrencilerinden İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan, Matematik ve STEM Öğretmeni Mustafa Akay’ın danışmanlığında, özellikle yatalak hastaların en büyük sağlık sorunlarından biri olan yatak yaralarına (bası yaraları) çözüm üretti. Örümcek zehrinin hücresel düzeydeki doku yenileyici ve iyileştirici etkilerinden yola çıkan öğrenciler, bu etken maddeyi kullanarak yaraların hızlı ve etkili şekilde kapanmasını sağlayan özel bir hidrojel ve yara bandı geliştirdi.

ÜNİVERSİTE-BİLSEM İŞ BİRLİĞİYLE BAŞARI

Erzurum dan ABD ye uzanan başarı! Liseli gençler Örümcek zehrini yara bandına dönüştürdüler 1

Projenin deneysel, hücresel ve teknik analiz süreçleri, akademik iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) bünyesinde yürütüldü. Çalışmaya akademik rehberlik sağlayan Doç. Dr. Nihal Şimşek Özek ve Doç. Dr. Ferhunde Aysin’in katkılarıyla güçlenen proje, bilimselliği ve uygulamadaki yenilikçi çözümüyle jürinin tam notunu aldı.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ YARIŞMASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Erzurum dan ABD ye uzanan başarı! Liseli gençler Örümcek zehrini yara bandına dönüştürdüler 2

Dünyanın en geniş kapsamlı ve en prestijli lise seviyesindeki bilim yarışması olarak kabul edilen Regeneron ISEF’te Türkiye imzası atmaya hazırlanan Erzurum ekibi, ABD’de düzenlenecek uluslararası finallerde dünya sahnesine çıkacak. Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM ve Atatürk Üniversitesi DAYTAM iş birliğiyle ortaya konan bu gurur verici başarı, bilim camiasında büyük takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum bilim
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