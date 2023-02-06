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Erzurum, Kars ve Ağrı'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti

06.02.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Erzurum, Kars ve Ağrı'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Erzurum'da AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

İlk etapta 40 personel, 6 kurtarma aracı ve 1 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi, depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun"' dileklerini ileterek, "Arama kurtarma ve lojistik destek ekiplerimiz deprem bölgesine sevk edilmiş durumda. Rabbim aziz milletimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kars AFAD İl Müdürlüğünden 2 araç, 1 şube müdürü ve 5 arama kurtarma personeli Malatya'ya gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE'den bir araç 5 personel, bir 112 aracı, 3 personel Kahramanmaraş'a hareket etti.

Kars AFAD Müdürü Oktay Ayğan, diğer UMKE ve sağlık ekiplerinin teyakkuzda beklediğini söyledi.

Ağrı AFAD İl Müdürlüğünden de 2 araç ve 14 kişilik ekip, deprem bölgesine gitmek üzere Van'a hareket etti.

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