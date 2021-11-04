YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Şehir Hastanesi çalışanları organ bağışçısı oldu

Erzurum Şehir Hastanesi çalışanları organ bağışçısı oldu

04.11.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör: - "Organ bağışı yaparak yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu arttıralım"

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, "Her bağış bir hayattır" sloganıyla organ bağışı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" nedeniyle hastanede açılan stantta, vatandaşlara organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

"Her bağış bir hayattır" sloganıyla organ bağışlarına yönelik başvuruların kabul edildiği stantta, ilk bağışı etkinliğe katılan hastane yönetimi ve sağlık çalışanları yaptı. Etkinlikte, bazı hasta yakınları da organ bağışında bulundu.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastane içerisinde stant açıp vatandaşları doğrudan bilgilendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Bağışlanan organlar sayesinde yeni hayatlara vesile olmanın her açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Tör, "Bağışlanan bir organ, bir kişiyi yaşama yeniden bağlayacaktır. Unutulmamalı ki, yaşayan herkes aslında potansiyel hastadır. Belki bir gün organa sizin veya sevdiklerinizin de ihtiyacı olabilir. Bu acı gerçeğe karşın organ bağışı çok yetersiz. Organ bağışı yaparak yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu arttıralım. " dedi.

Tör, organ bağışı konusunda herkesin bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, organ bağışıyla hayat kurtarıldığını hatırlattı.

Başhekim yardımcısı ve organ nakli koordinatörü Dr. Fatih Aras da Erzurum Şehir Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün yanı sıra hafta sonunda MNG Alışveriş Merkezi'nde de stant açacaklarını belirterek, bu sayede vatandaşların doğrudan organ bağışı konusunda bilgi sahibi olacağını aktardı.

Aras, vatandaşları organ bağışı yaparak hayat kurtarmaya davet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
GÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandıGÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
12:04
İkindi
14:49
Akşam
17:15
Yatsı
18:35

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Derman Eczanesi
Palandoken
Dadaş Eczanesi
Palandoken
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.