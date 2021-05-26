YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

26.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKg50,0050,0050,00HTSTavuk etiKg7,5022,0016,84HTSAyçiçek yağıKg16,0016,0016,00HTSYumurtaKg0,550,710,64HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Doğu Anadolu'da, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi el cerrahisi bölümü şifa dağıtıyorDoğu Anadolu'da, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi el cerrahisi bölümü şifa dağıtıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:56
Sabah
04:45
Öğle
12:17
İkindi
16:13
Akşam
19:39
Yatsı
21:20

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Merve Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.