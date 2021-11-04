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Erzurum Ticaret Borsası

04.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı ortalama 15,61 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKuru fasulyeKg15,0023,0015,61HTSNohutKg10,0010,0010,00HTSİnek sütüKg3,093,093,09HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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