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Erzurum Ticaret Borsası

19.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİKuru FasulyeKG35,0035,0035,00HTSTereyağıKG108,00108,00108,00HTSKaşar PeynirKG105,00105,00105,00HTSYumurtaAdet0,992,301,39HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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