Ünlü şef, Erzurum usulü aşotu çorbasının sırlarını verdi! Muhteşem bir tarif...

Erzurum’a gittiğinizde mutlaka karşınıza çıkacak yöresel lezzetlerden biri olan aşotu çorbası öyle bir lezzettir ki içtikçe içesiniz gelir. Eğer bu yöresel lezzeti daha önce hiç denemediyseniz ve sofralarınıza farklı bir tat katmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Malzemeleriniz hazırsa işte aşotu çorbasının tarifi…

AŞOTU ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

500 gram yoğurt

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kıyılmış aşotu

KÖFTE İÇİN:

200 gram yağsız kıyma

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

Yarım su bardağı file badem

1 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

HAZIRLANIŞI