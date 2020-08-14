Ünlü şef, Erzurum usulü aşotu çorbasının sırlarını verdi! Muhteşem bir tarif...

Erzurum’a gittiğinizde mutlaka karşınıza çıkacak yöresel lezzetlerden biri olan aşotu çorbası öyle bir lezzettir ki içtikçe içesiniz gelir. Eğer bu yöresel lezzeti daha önce hiç denemediyseniz ve sofralarınıza farklı bir tat katmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Malzemeleriniz hazırsa işte aşotu çorbasının tarifi…
AŞOTU ÇORBASI
MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
500 gram yoğurt
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
KÖFTE İÇİN:
200 gram yağsız kıyma
Yarım çay kaşığı karabiber
ÜZERİ İÇİN:
Yarım su bardağı file badem
1 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Aşotu çorbasını yapmaya başlamak için ilk olarak 1 gece öncesinden buğdayınızı ıslatın ve bekletin.
Daha sonra çorbayı yapmaya başladığınızda buğdayı bol suda yıkayın ve güzelce süzdürdükten sonra tencereye alın.
Buğdayın üzerine 3-4 parmak geçecek kadar soğuk su ekleyin ve orta ateşte kaynaması için bırakın.
Kaynamaya başlayan buğdayın içine tuzunu da ekleyin ve ateşi kısığa alın.
Buğdayları bu şekilde yumuşayıp iyice açılana kadar pişirin.
Ardından ayrı bir kabın içinde kıymayı, karabiber ve tuzu iyice çırpın.
Elinizi hafif ıslattıktan sonra fındıktan biraz daha küçük olacak şekilde köfteler oluşturmaya başlayın.
Köftelerin birbiriyle yapışmaması için üzerine az miktarda un serpebilirsiniz.
Hazır olan köftelerden sonra çorbanın meyanesini hazırlamak için yoğurdu derin bir kasenin içine alın.
Üzerine de yumurta ve unu ilave ederek güzelce çırpmaya başlayın.
Bu sırada pişmekte olan buğdayları da kontrol edin.
Buğdaylar suyunu fazla çekmişlerse üzerine kaynar su ekleyin.
Kaynayan çorbanın içinden 1-2 kepçe alarak hazırladığınız yoğurtlu karışımın ılınmasını sağlayın.
Ardından yoğurdu yavaş yavaş tencerenin içine ilave ederek kesilmemesi için sürekli karıştırın.
Çorba kaynayana kadar karıştırma işleme devam edin.
Daha sonra soğanları ince ince doğrayın ve tereyağı ile birlikte tavanın içine alın.
Kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.
Kavrulan soğanların içine köfteleri ekleyin.
Köfteleri de soğanlarla birlikte orta ateşte 1-2 dakika boyunca pişirin.
Pişen köfte ve soğanları kaynayan çorbanın içine ekleyerek karıştırın.
En son olarak aşotunu, baharatları ve tuzu da ilave ettikten sonra köfteler yumuşayıncaya kadar çorbanızı pişirin.
Pişen çorbayı ocaktan alın ve bir tavada file bademi rengi dönene kadar kavurun ve ardından çorbanın üzerinde gezdirin.
Pulbiber de serptikten sonra çorbanız 15-20 dakika boyunca dinlendirin.
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