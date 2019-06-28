Erzurum Valisi Okay Memiş'ten 'sürü yöneticisi' açıklaması

Önce ki gün Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’nda projeleriyle dereceye giren kadınlara sertifikaları verildi. Sertifika törenine ise Erzurum Valisi Okay Memiş’in, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip sürü yöneticisi koyduk" sözleri damga vurdu. Memiş’in bu sözleri sosyal medyada bazı kesimler tarafından ilgi görürken bazı kesimler tarafından ise tepki ile karşılandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Memiş, amaçlarının çobanlarla evlenme konusuna dikkat çekmek olduğunu ifade ederek; “Dün yaklaşık 200 - 250 kadın çiftçimizle bir araya geldik. Tunceli’den, Ağrı’dan, Ardahan’dan ve diğer komşu illerimizden gelen çiftçilerimizle bir eğitim programı düzenlendik. Onların sertifika töreninde Erzurum tarımına ilişkin bir takım tespitlerde bulunduk. O sırada latife olsun diye dedim ki değerli hanımefendiler neden çiftçilikle uğraşan beyefendilerle evlenmiyorsunuz? Yani biz bu yüzden çobanlık ismini değiştirip sürü yöneticisi yaptık. Burada ki kastımız bir şeye dikkat çekmekti bizim amacımız çobanlık mesleğini küçümsemek değildi. Ben Karadeniz’de lise sona kadar çobanlık yaptım. Görevimiz boyunca bütün ahırları ziyaret ediyoruz biz hayvan kokusundan tiksinmiyoruz” dedi.