Erzurum'da binada çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki binanın ikinci katında oturan Ümit Kaya'ya ait dairede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evlerinden dışarı çıkan bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın çıkan dairenin üst katında oturan 80 yaşındaki Rahime Uca'nın evden çıkmadığı bilgisini alan Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, yaşlı kadını binadan tahliye etti.
Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Uca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir dairede hasar oluştu.
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