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Erzurum'da binada çıkan yangın söndürüldü

26.08.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın çıkan dairenin üst katında oturan yaşlı kadını, polis ekipleri tahliye etti

Erzurum'da binada çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki binanın ikinci katında oturan Ümit Kaya'ya ait dairede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evlerinden dışarı çıkan bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan dairenin üst katında oturan 80 yaşındaki Rahime Uca'nın evden çıkmadığı bilgisini alan Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, yaşlı kadını binadan tahliye etti.

Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Uca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir dairede hasar oluştu.

Erzurum'da binada çıkan yangın söndürüldü

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