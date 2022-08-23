YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

23.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yeşildere Mahallesi'nde Yakup ve Ercan Daştan kardeşlere ait yan yana olan iki evin ot balyası bulunan damında gece saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleli ve olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev ve ahırlar kullanılmaz hale geldi.

5 itfaiye aracı ile park ve bahçelerden su taşıyan 2 tankerle müdahale edilen yangında, ot balyaları da kül oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "ETB Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "ETB Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:
Futbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendiFutbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendi
Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldiKütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum İtfaiye

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:27
Öğle
12:23
İkindi
16:07
Akşam
19:08
Yatsı
20:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Salı

Evren Eczanesi
Palandoken
Karanfil Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.