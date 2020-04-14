Erzurum'da polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri, cadde ve sokaklarda maske dağıttı.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, maskesiz dolaşılmaması için kent meydanları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda polis ekiplerince vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Valilik tarafından gönderilen maskelerin görevliler aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldığı, uygulamanın gelecek günlerde de devam edeceği belirtildi.

