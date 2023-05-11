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Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

11.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte 7 Mayıs'ta yaşanan olaya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi daha tespit etti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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