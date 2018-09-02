Başakşehir'e tek gol yetti

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir takımları kozlarını paylaştı. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan ve hakem Bülent Yıldırım’ın düdük çaldığı maçı konuk Başakşehir 1-0 kazanmayı başardı.
Mücadelede Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir’e 3 puanı getiren golü 25.dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Başakşehir 9 puana yükseldi. Mehmet Altıparmak’ın çalıştırdığı Erzurumspor ise 1 puanda kaldı.
ERZURUMSPOR 0 - 1 BAŞAKŞEHİR
STAT: Erzurum Kazım Karabekir
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Egemen Korkmaz, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı (Dk. 87 Osman Şahin), Emrah Başsan, Özer Hurmacı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Erhan Çelenk (Dk. 74 Tshabalala), Munsy
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Attamah, Epureanu, Uğur Uçar, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Soner Aydoğdu (Dk. 67 Emre Belezoğlu - Dk. 76 Mossoro), Napoleoni, Adebayor (Dk. 62 Elia)
GOL: Dk. 25 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 24 Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir), Dk. 27 Özer Hurmacı, Dk. 33 Emrah Başsan, Dk. 44 Munsy (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 1: Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
DAKİKA 25: Medipol Başakşehir golü buldu. Adebayor'un yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
DAKİKA 33: Sol kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortaya hareketlenen Munsy istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 59: Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın 3 kişiyi çalımlayarak çektiği şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
DAKİKA 89: Sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza çizgisinin sağ çaprazında Tolga Ünlü'nün ortasında topa yükselen Munsy iyi bir vuruş yapamayınca meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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