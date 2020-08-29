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Erzurumspor, Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.08.2020 21:56 | Son Güncelleme

Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dadaşlar, Kamerunlu savunmacı Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Erzurumspor, Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattı

Süper Lig’e geri dönen BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Fransa’nın Sochaux takımıyla sözleşmesi sona eren Kamerun Milli Takımı’nın stoperi Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyerinde Ukrayna, Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa Ligi’nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 23 kez de Kamerun Milli Takımı’yla sahaya çıktı.

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