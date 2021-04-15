Erzurumspor altyapıya yatırım yapacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesindeki bir spor tesisinde düzenlenen amatör futbol kulübü sporcularına malzeme desteği programında yaptığı konuşmada, kentin kayıtlı ve lisanslı sporcu bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Erzurum'un bir spor şehri olmasını, sporun her dalında temsil edilmesini istediklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Belediye olarak yaz ve kış spor okulları açarak ilgi duyan gençlerimizin spor yapmalarını sağlamak hem de yetenekli gençleri burada tespit ederek spor camiasına katmaya önem veriyoruz. Erzurum'da yüksek irtifa kamp merkezi konusunda önemli adımlar attık. Gerek sahalar ve spor salonları ile sadece futbol değil, basketbol, voleybol, boks karate, judo, kış sporları aktiviteleriyle burası bir kamp merkezi haline geldi."

"AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZİ DESTEKLEMEZSEK BAŞARI GELMEYECEK"

Alt liglerdeki mücadelesi sırasında zorluklar yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımak için gösterdikleri çabadan bahseden Sekmen, Süper Lig'de de zor günler geçirdiklerini anlattı.