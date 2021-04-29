Erzurumspor Başakşehir maçı canlı izlenecek mi? Erzurum Başakşehir maçı kaç kaç?

Başakşehir’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da Erzurumspor karşısında sahada yer alamayacak.

Başakşehir'de tedavileri devam eden Cemali Sertel, Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck forma şansı bulamayacak.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip Erzurumspor-Başakşehir maçı öncesinde iki takımın da 37 puanı bulunuyor. Başakşehir averajla Erzurumspor’un hemen önünde 17. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertlilerde beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Enzo Crivelli, Leonardo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu beş oyuncu, Erzurumspor ile oynanacak mücadelede de sarı kart görmeleri durumunda 39. haftada kendi evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.



