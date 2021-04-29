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Erzurumspor Başakşehir maçı canlı izlenecek mi? Erzurum Başakşehir maçı kaç kaç?

29.04.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Küme düşme hattını kayından ilgilendiren Erzurumspor Başakşehir mücadelesi, futbolseverlerin yakın takibinde olacak…

Erzurumspor Başakşehir maçı canlı izlenecek mi? Erzurum Başakşehir maçı kaç kaç?

Süper Lig’in 38. haftasında Kâzım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor-Başakşehir maçı, nefesleri kesecek… Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor, Başakşehir’le aynı puana sahip. (37).

ERZURUMSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLENECEK Mİ?

Süper Lig’de bugün saat 16:00’da başlayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir mücadelesi, beIN Sports ekranlarından canlı izlenecek.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip Erzurumspor-Başakşehir maçı öncesinde iki takımın da 37 puanı bulunuyor. Başakşehir averajla Erzurumspor’un hemen önünde 17. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Başakşehir'de tedavileri devam eden Cemali Sertel, Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck forma şansı bulamayacak.

Başakşehir’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da Erzurumspor karşısında sahada yer alamayacak.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertlilerde beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Enzo Crivelli, Leonardo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu beş oyuncu, Erzurumspor ile oynanacak mücadelede de sarı kart görmeleri durumunda 39. haftada kendi evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.


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