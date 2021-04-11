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Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi sosyal medyayı karıştıran görüntü

11.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam oynanacak Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi bir Erzurumspor taraftarı, Kazım Karabekir Stadyumu'na giderek Beşiktaş maçı öncesi kale direği önünde galibiyet duası etti ve büyü yaptığı iddia edildi.

Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi sosyal medyayı karıştıran görüntü

Erzurumspor ile Beşiktaş karşılaşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada gündem olan bu görüntüler maç öncesi çok konuşuldu. Bir Erzurumspor taraftarı, Kazım Karabekir Stadyumu'na giderek Beşiktaş maçı öncesi kale direği önünde galibiyet duası etti ve büyü yaptığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI

Bu görüntülerin servis edilmesinin ardından sosyal medyada gündem haline gelen büyü iddiası kısa süre içinde herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Bir taraftarın kale önünde dua ettiği görülürken sonrasında çantasından çıkarttığı pirinç tanelerini kale önüne döktü.

İŞTE O GÖRÜNTÜ


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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