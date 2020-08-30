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Erzurumspor'da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Erzurumspor'da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızda Covid-19 belirtilerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmış, oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştır" denildi.

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