SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye sitem etti

Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye sitem etti

FUTBOL HABERLERİ  | 14.05.2020 09:30 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF’ye sosyal medya hesaplarından sitem etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum’daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişide tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

FUTBOLCULAR TFF'YE SİTEM ETTİ

4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin karantinaya alınması üzerine futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF’ye sitem etti. Futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında durumun sorumlusunun TFF olduğunu ifade ettiler.

Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlara “ Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak” notunu düştüler. Erzurumspor Teknik Heyetinde bulunan Dünyacan Çiçekverdi ise hastane içerisinde futbolcu İbrahim Akdağ ile çektiği videoda durumlarının iyi olduğunu ve karantinaya alındıklarını belirtti.

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal’da duruma tepki göstererek sosyal medya hesabında kulüp tesislerinin son halini paylaşıp “ Yazık burası bir hastane değil, kulüp tesisi” notunu paylaştı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise futbolcuların 14 gün süre ile karantinada tutulması gerektiğini bu yüzden antrenmanlara çıkmalarının bu süreçte imkansız olduğunu söyledi. Öte yandan Erzurumspor kulüp tesislerinin 14 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Kulüp başkanı istifa ettiKulüp başkanı istifa etti
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye sitem etti

Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye sitem etti

Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın istifa etti

Kulüp başkanı istifa etti

Kamerun'da ligler tescil edildi

Kamerun'da ligler tescil edildi

İşte amblemi en güzel olan kulüpler! G.Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Logosu en güzel kulüp belli oldu!

Beşiktaş ve G.Saray'a sponsor şoku! Çekiliyorlar...

Beşiktaş ve G.Saray'a büyük şok!

Rıdvan Dilmen: Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı

Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.