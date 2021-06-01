Erzurumspor'dan belediye desteğini çekti!

Sekmen, mavi-beyazlı takıma Süper Lig'e çıkması için büyük destek verdiğini ifade ederek, "Biz bugüne kadar Erzurumspor'a büyük destekler verdik. Maalesef şehrimizde bunun kıymetini bilmeyen spora gönül vermiş birçok kardeşimiz var, zaman zaman eleştiri yapıyorlar. Bu takım 3. Lig'deydi, biz buradan aldık ve peş peşe Süper Lig'e taşıdık. Her türlü tesisi, profesyonel antrenman sahaları, yeni bir kulüp binası yaptık. Yeni imkanlar oluşturduk." diye konuştu.

Verdiği desteklere rağmen birtakım eleştirilerin yapıldığına işaret eden Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu desteğin kıymetini bilmeyen kardeşlerimiz var ve dedik ki o zaman biz geri duralım. Geçen yıl da ben geri durdum, neden durdum çünkü o gün bunun kıymetini bilmeyen yönetimler de oldu. Geri durduk, altyapıya ağırlık verdik. Bu sene tamamen geri çekiliyoruz. Kimin imkanı varsa gelsin kulübe sahip çıksın. Bizim böyle bir vazifemiz olmadığı halde Erzurum'umuza büyük imkanlar sunduk, büyük destekler verdik. Bizim ne gibi destek verdiğimiz elimizi eteğimizi geri çektiğimiz zaman anlaşılacak. Onun için biz şu andan itibaren geri duruyoruz. Bu konuda bir kişinin bile eleştirisini kabul etmemiz mümkün değil."

"Kulüp artık Erzurumspor olarak faaliyetlerini yürütsün"

Sekmen, kulübün geleceğine yönetimin karar vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kulübün ne geçmişte ne de gelecekte böyle bir desteği göremeyeceği kanaatindeyim. Bir yönetim var ve yönetim kongre kararı mı alır bilmiyorum ama bu sene kim gelirse 'Büyükşehir Belediye' unvanını kulübün başından çıkartacağımızı ifade ediyorum. Kulüp artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değil Erzurumspor olarak faaliyetlerini yürütsün. O bizi eleştiren spora gönül vermiş arkadaşlarımız da desteklesinler, takıma destek versinler, bu lafla olmuyor. Lafla olsaydı Erzurumspor 20 sene 3. Lig'de kalmazdı."