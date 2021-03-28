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Erzurumspor'dan İsmail Kartal açıklaması

28.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığıyla ilgieli bir açıklama yayımladı, "Kamptaki olumlu geri dönüşler bahse konu sürpriz ayrılık isteğini anlaşılmaz kılmıştır" denildi.

Erzurumspor'dan İsmail Kartal açıklaması

"Kulübümüz ile 23 Mart salı günü 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra 24 Mart Çarşamba günü, takımımızın gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Antalya'ya giden ve kamp süresince futbol takımımızın başında ekibiyle birlikte antrenmanlara katılan teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetim kurulumuza görevden ayrılmak istediğini bildirmiştir.

Yönetim kurulumuzun hiç beklemediği bu talebin nedenlerini "Enerjim ve motivasyonum yok" başlığı altında izah eden İsmail Kartal'ın ayrılık talebi tarafımızca büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır.

İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen Antalya kampında ayrılık gerekçesini haklı gösterecek herhangi bir hadisenin yaşanmamış olması ve kamp süresince gerek teknik heyet gerekse oyunculardan alınan olumlu geri dönüşler bahse konu sürpriz ayrılık isteğini anlaşılmaz kılmıştır.

Takdiri spor kamuoyuna bırakıyor, gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade ediyoruz"

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