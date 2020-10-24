Erzurumspor - Galatasaray | CANLI

20' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu.

1' Hakemin düdüğü ile ilk vuruş geldi ve maç başladı...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray zirveden ulaşmamak için galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Erzurumspor - Galatasaray maçı canlı anlatımı haberimizde...

DA Ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

63' GALATASARAY YENİDEN ÖNDE! Babel'in diyagonal pasını ceza sahasının sağ çaprazında çok iyi kontrol eden Falcao, dar açıdan olmasına rağmen uzak köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

ETEBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



