Erzurumspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray zirveden ulaşmamak için galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Erzurumspor - Galatasaray maçı canlı anlatımı haberimizde...
1' Hakemin düdüğü ile ilk vuruş geldi ve maç başladı...
2' İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN! Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü!
5' Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
10' Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
11' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.
16' Kullanılan köşe vuruşunu kaleci Farnolle yumruklayarak uzaklaştırdı.
17' Galatasaray'da ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşu savunmadan geri döndü.
20' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu.
21' VAR incelemesinin ardından gol kararı onaylandı. Galatasaray 1-0 önde!
26' Galatasaray'da Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Farnolle'da kaldı.
28' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutunu kaleci Farnolle kurtardı.
34' Emrah'ın kullandığı serbest vuruşu savunmada Luyindama uzaklaştırdı.
35' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.
37' BB ERZURUMSPOR GOLE YAKLAŞTI! Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
41' BB Erzurumspor'da Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Okan'da kaldı.
44' BB ERZURUMSPOR SKORA DENGEYİ GETİRDİ! Topun başına geçen Novikovas ağları havalandırdı!
45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.
DA Ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
İLK YARI SONUCU: Erzurumspor - Galatasaray: 1-1
46' Ve karşılaşmada ikinci yarı başladı.
51' Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Falcao kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.
54' Galatasaray'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Emre'nin vuruşunu son anda Mina kale çizgisinden çevirdi, ama öncesinde Emre ofsayta yakalanmıştı.
58' Babel'in kullandığı serbest vuruş yandan auta gitti.
63' GALATASARAY YENİDEN ÖNDE! Babel'in diyagonal pasını ceza sahasının sağ çaprazında çok iyi kontrol eden Falcao, dar açıdan olmasına rağmen uzak köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.
64' Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine Arda Turan oyuna girdi.
69' Galatasaray'da Ömer Bayram, Murat Uçar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
71' Galatasaray'da Saracchi'nin Falcao'ya doğru gönderdiği ara pası kaleci Farnolle'da kaldı.
73' GALATASARAY 10 KİŞİ! Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından Radamel Falcao ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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