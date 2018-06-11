Erzurumspor Tolga Zengin'i istiyor

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta Fabri'nin arkasında yedek kalan Tolga Zengin'i isteyen Erzurumspor bu transferi bitirmek istiyor. Bir kaleci transferi yapmayı planlayan siyah beyazlıların da Tolga Zengin'in istemesi durumunda transfere sıcak bakacağı öğrenildi.

34 yaşındaki Tolga Zengin, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Deneyimli kalecinin siyah beyazlılarla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FUTBOL ARENA)

