Erzurumspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenerek, 8 haftalık 3 puan hasretini sona erdirdi.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezona 15 transfer yaparak başlayan Erzurum temsilcisi, transferlerinin büyük bölümünden istediği katkıyı alamadı ve istenen başarıyı yakalayamadı. Ligin 13. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha sonra oynadığı 8 maçta galibiyet elde edemedi. Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta 4'er beraberlik ve yenilgi alan Erzurum ekibi, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek, 8 hafta sonra maç kazandı.

GOLLERİN 3'Ü YENİ TRANSFERLERDEN

Ara transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayıran Erzurumspor, yine bu dönemde 5'i yabancı 7 futbolcuyu kadrosuna kattı. Devre arasında Rashad Muhammed, Kristian Opseth, Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş'u alarak kadrosunu güçlendiren mavi-beyazlı ekipte, özellikle Obertan, Muhammed ve Eduok, Sivasspor maçı karşısında ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazandı. Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenen Erzurum ekibinde, gollerin 3'ü yeni transferlerden geldi. Sivasspor maçında Eduok iki, Obertan da bir golle galibiyette önemli rol oynadı.