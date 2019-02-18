SPOR

Erzurumspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenerek, ligde 8 hafta sonra kazandı.

Erzurumspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenerek, 8 haftalık 3 puan hasretini sona erdirdi.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezona 15 transfer yaparak başlayan Erzurum temsilcisi, transferlerinin büyük bölümünden istediği katkıyı alamadı ve istenen başarıyı yakalayamadı. Ligin 13. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha sonra oynadığı 8 maçta galibiyet elde edemedi. Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta 4'er beraberlik ve yenilgi alan Erzurum ekibi, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek, 8 hafta sonra maç kazandı.

GOLLERİN 3'Ü YENİ TRANSFERLERDEN

Ara transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayıran Erzurumspor, yine bu dönemde 5'i yabancı 7 futbolcuyu kadrosuna kattı. Devre arasında Rashad Muhammed, Kristian Opseth, Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş'u alarak kadrosunu güçlendiren mavi-beyazlı ekipte, özellikle Obertan, Muhammed ve Eduok, Sivasspor maçı karşısında ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazandı. Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenen Erzurum ekibinde, gollerin 3'ü yeni transferlerden geldi. Sivasspor maçında Eduok iki, Obertan da bir golle galibiyette önemli rol oynadı.

"MAÇ KAZANAMAMANIN STRESİNİ YAŞIYORDUK"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir maça çıktıklarını belirterek, alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Dal, uzun süredir maç kazanamadıklarını vurgulayarak, "Maç kazanamamanın stresini yaşıyorduk ve bu maçı kendi seyircimizin önünde kazanmak istedik. Kadromuza kattığımız yeni oyuncularla değişen oyun sistemimiz öncelikli olarak Medipol Başakşehir karşısında aldığımız 1 puanla karşılığını verdi. Sivasspor maçı özellikle sıralamadaki makasın açılmaması adına muhakkak kazanmamız gereken maçtı." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların önemli bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Dal, "Bütün oyuncularımız bunu bilerek bütün varlıklarını sahada ortaya koydu. Bu maç 1 gol yesek 2 atmamız gereken 2 gol yesek 3 gol atmamız gereken maçtı. Dolayısıyla yeni transferler Obertan ve Eduok'un yanı sıra bütün futbolcularımızın gösterdiği yüksek performansla maçı kazanmasını bildik." diye konuştu.

Dal, alınan bu galibiyeti diğer haftalarda da devam ettirmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun sistemimiz yeni transferlerle daha iyi oturacak ve kalan maçlarımızda yine aynı performansları sergileyerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İç ve dış sahada bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza layık bir takım olmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Sala'nın ailesinden flaş iddia: ÖldürüldüSala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü
Aslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptıAslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptı
Kayseri çıkışını sürdürdüKayseri çıkışını sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme

Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurumspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Erzurumspor hasreti bitirdi

Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray

Aslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptı

Kayserispor 2 - 1 Göztepe

Kayseri çıkışını sürdürdü

Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor

Trabzon'a evinde şok! Fırtına'yı Cisse dağıttı

Mehmet Özdilek: Öne geçip yakalandık ama pes etmedik

'Öne geçip yakalandık ama pes etmedik'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Erzurum'da 6 gollü müthiş maç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.