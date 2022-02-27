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Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

27.02.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir'in Ankaragücü maçı öncesi tüm takımın giydiği ''savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymemesi sosyal medyada olay oldu.

Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!
Aykut Demir

Aykut Demir

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: BB Erzurumspor
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Maçın skorundan çok yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu.

''SAVAŞA HAYIR'' YAZILI TİŞÖRTÜ GİYMEDİ

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Zorlu karşılaşma öncesi maçın hemen başında düzenlenen seremonide Aykut Demir'in ''savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymemesi dikkatlerden kaçmadı. Tüm takımın giydiği ve Rusya'ya tepkisini koyduğu tişörtü giymeyen Aykut Demir, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARAFTARLAR DA DESTEK VERDİ

Erzurumsporlu taraftarlar da seremonide Ukrayna'ya destek vermek için alkışta bulundu. Mücadeleden konuk ekip Ankaragücü 1-0 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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