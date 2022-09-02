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Eş eş anlamlısı nedir? Eş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça geniş bir kelime haznesi olan Türkçede farklı kökenden gelen sözcükler de kullanılmaktadır. Bazı kelimeler ise bilindiği hâli ile Türkçede yer almaktadır. Bunlardan biri olan eş kelimesi Eski Türkçe döneminden beri vardır. Eş kelimesinin birçok anlamı olduğu gibi aynı zamanda eş anlamlıları da vardır. Peki, eş kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş eş anlamlısı nedir? Eş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş, Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "éş" olarak geçen kelime "eş, yoldaş ve şerik" anlamlarını taşır. Tespit edilen ilik örnek yaklaşık 1000 yılından önce Uygurca "İyi ve Kötü Prens Öyküsü" eserinde arkadaş anlamında kullanılmıştır. 16. yüzyıldan itibaren Türkiye Türkçesinde yoldaş, bir çiftin her biri anlamında kullanılmaya başlamıştır.

Eş kelime anlamı

Eş kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan biri "bir kişinin yaşamdaki hayat arkadaşı, partneri ve karı-kocası" anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca "herhangi bir şeyin birebir aynısı veya çok benzeyen bir diğer parçası" anlamında da kullanılır. Eş kelimesi cümle içinde örnek kullanımı:

  • Eş olarak geçirdiğimiz üçüncü yılımızı kutladık.
  • Resmi iki eş parçaya bölmek zorundaydı.
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eş anlamlısı nedir?

Eş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Anca eş kelimesinin eş anlamlılarını kullanırken mutlaka anlamına bakmak gerekir. Örneğin, refika ve zevc kelimeleri karı-koca anlamında kullanılırken benzer, emsal, tay gibi kelimeler birbirinin birebir aynısı anlamında kullanılır.

  • Refik, refika
  • Zevc, zevce
  • Benzer
  • Emsal
  • Tay (halk ağzı)
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Eşin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurabiliriz:

  • Hayatında en mutlu olduğu gün, refikasıyla geçirdiği gün olarak anlatıyordu.
  • Benzer görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için aralara virgül koyulur.
  • Bu çalışmanın bir emsalini hayatım boyunca hiç görmedim.
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