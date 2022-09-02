Eş eş anlamlısı nedir? Eş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş, Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "éş" olarak geçen kelime "eş, yoldaş ve şerik" anlamlarını taşır. Tespit edilen ilik örnek yaklaşık 1000 yılından önce Uygurca "İyi ve Kötü Prens Öyküsü" eserinde arkadaş anlamında kullanılmıştır. 16. yüzyıldan itibaren Türkiye Türkçesinde yoldaş, bir çiftin her biri anlamında kullanılmaya başlamıştır.
Eş kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan biri "bir kişinin yaşamdaki hayat arkadaşı, partneri ve karı-kocası" anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca "herhangi bir şeyin birebir aynısı veya çok benzeyen bir diğer parçası" anlamında da kullanılır. Eş kelimesi cümle içinde örnek kullanımı:
Eş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Anca eş kelimesinin eş anlamlılarını kullanırken mutlaka anlamına bakmak gerekir. Örneğin, refika ve zevc kelimeleri karı-koca anlamında kullanılırken benzer, emsal, tay gibi kelimeler birbirinin birebir aynısı anlamında kullanılır.
Eşin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurabiliriz: