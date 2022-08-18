Arzu eş anlamlısı nedir? Arzunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında, insanlar arası ilişkilerde iletişimin sağlanmasında ve kültürlerin sonraki nesillere aktarılmasında kelimelerin rolü yadsınamayacak kadar büyüktür. Bu önemi nedeniyle kelimeler pek çok araştırmaya da konu olmuştur. Bu araştırmalar sonucunda dilin anlamsal yapısında zaman içinde meydana gelen değişimler görülmüştür. Yıllar içerisinde farklı dil ve kültürlerle etkileşime girilmesi her dil için doğal bir süreç olan değişimin meydana gelmesinde etkili olmuştur. Kelimeler için de kaçınılmaz olan bu değişim sonucunda eş anlamlılık kavramı ortaya çıkmıştır.

Eş anlamlı sözcüklere dilimizde sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle sözlü ve yazılı ürünlerde eş anlamlı kelimeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı bu tür sözcükler dilimizde önemli bir yer tutmaktadır.

Anlamdaş olarak da adlandırılan eş anlamlı kelimeler, aynı anlamı karşılamalarına rağmen farklı yazılışa sahip olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu durumda cümlenin karşıladığı anlam aynı kalır ve herhangi bir değişime uğramaz.

Arzu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Bir kimsenin dilediği şey, temennisi veya bir şeye karşı duyulan eğilimleri ifade etmek için kullanılan arzu kelimesi, dilimize Farsçadan geçen kelimelerden biridir.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre arzu sözcüğü; istek, dilek ve heves şeklinde tanımlanmaktadır.

Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri olan arzu, birden fazla eş anlama sahip kelimelerden biridir. Bu kelimenin tanımı aynı zamanda eş anlamlarını da oluşturmaktadır. Buna göre istek, dilek ve heves; arzunun eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerdir.

Arzunun eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Arzu kelimesi dilimizde hem isim hem de fiil olarak kullanılır. Aynı zamanda deyim ve atasözlerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Arzu eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan bu kelimelerin cümle içinde örnek kullanımı şu şekildedir: