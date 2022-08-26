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Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

25.08.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklik ve ergenlik arasındaki dönem "çocuk" olarak nitelendirilir. Çocuk kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olsa da anlamı zaman içerisinde değişmiştir. Peki, çocuk kelimesinin anlamı ve çocuk eş anlamlısı nedir?

Çocuk eş anlamlısı nedir? Çocuk eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Çocuk kelimesinin etimolojisine baktığımız zaman, Eski Türkçe döneminde çocuk kelimesinin anlamının farklı olduğunu görürüz. Eski Türkçede "yavru, özellikle domuz yavrusu" anlamından türemiştir. Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir. Zaman içerisinde anlamsal olarak değişime uğrayarak günümüzdeki hâlini almıştır.

Çocuk kelimesinin anlamı nedir?

Çocuk kelimesi, Türkçe kökenli bir kelimedir. Çocuk kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şöyle sıralanabilir:

  • Küçük yaşlardaki kız ve erkek
  • Belirli bir işte yeterince yeteneği ve becerisi olmayan kişi
  • Genç erkek
  • Küçüklerin yaptığı hareketleri yapan büyükler
  • Soy açısından kız ve erkek evlat
  • Büyüklerin arasında az yaşlı olan kimse
  • Erginlikle bebeklik arasında gelişme dönemindeki kız ve erkekler
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Çocuk eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Çocuk kelimesinin eş anlamı genellikle "evlat" olarak biliniyor. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde çok kullanılan "uşak" kelimesi de çocuğun eş anlamlısı kabul ediliyor. Çocuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Velet
  • Evlat
  • Bala
  • Soy, döl
  • Yavru
  • Oğlan
  • Enik
  • Bebe, bebek
  • Uşak
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Çocuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Dün bizim veletler yaramazlıklarıyla yine mahalleyi birbirine katmışlar.
  • Ailenin sağlam temelleri için soy çok önemlidir.
  • Ayşe yan sınıftaki Ali isimli oğlandan hoşlanıyor.
  • Sen sen ol bizim yaptığımız hataları kendi yavruna yapma.
  • Anne pazarda kaybettiği balasını bulunca yaka paça götürdü.
  • Kırk yaşına gelmiş ama hâlâ enik gibi davranıyor.
  • Ali daha bebe, bu kadar ders çalışmasına gerek var mı?
  • Hasan’ın bir kız bir de erkek evladı var.
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