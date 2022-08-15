Hane eş anlamlısı nedir? Hanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hazine, isim türünde bir kelimedir. Dilimize Farsça dilinden gelip yerleşmiştir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Konut, ev, basamak, hane gibi kelimeler hane eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır.

Hane kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hane kelimesi için isim türünde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilen bazı örnek kullanım ve cümleler şu şekildedir:

Ev, konut.

Ev halkı.

Örnek cümle:

"Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktır. (Necati Cumalı)"

Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz.

Örnek cümle:

"Dama tahtasında altmış dört hane vardır."

Basamak. (Matematikte kullanılan bir terimdir.)

Klasik Türk Müziği'nde, peşrev ve bunun gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri.

Birleşik kelimelerde bina, yapı, yer, makam anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz.

Örnek kullanımlar: Balıkhane, yazıhane, ameliyat hane, batakhane, bozahane, cambazhane, buzhane, çamaşırhane, aşhane, umumhane, yemekhane, terzihane, yatakhane, tımarhane, şifahane, silahhane, tevkifhane, abdesthane.

Hane kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Konut, ev, basamak, parça, kısım gibi kelimeler cümle içinde hane kelimesi yerine kullanılabilirler. Ancak cümle içinde hangi anlamı ile ve hangi amaçla kullanıldığı tespit edilmelidir.

Hanenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır.

Hanenin eş anlamlısı olan kelimeler ve hane kelimesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şu şekildedir: