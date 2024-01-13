Efsane futbolcu Trabzonspor'a geri dönüyor!

Ertuğrul Doğan, katıldığı bir yayında Trabzonspor'daki transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuyla ilgili Ertuğrul Doğan, "Nwakaeme'nin kulübünün başkanıyla görüşmeleri sürdürüyoruz. Eğer şartları sağlayabilirsek hocamızın istediği bir oyuncu. Şu anda kontratlı oyuncu. Bizim de çok sevdiğimiz bir oyuncu." dedi.
Anastasios Bakasetas'la ilgili Doğan, "Bakasetas'la ilgili şu anda teklif gelmedi. Bizim teklif yaptığımız ve kabul etmediği doğru. Aramızda çok büyük bir fark var." açıklamasında bulundu.