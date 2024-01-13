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Efsane futbolcu Trabzonspor'a geri dönüyor!

13.01.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yle ilgili görüşmeleri itiraf etti.

Efsane futbolcu Trabzonspor'a geri dönüyor!
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Ertuğrul Doğan, katıldığı bir yayında Trabzonspor'daki transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİM DE ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

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Konuyla ilgili Ertuğrul Doğan, "Nwakaeme'nin kulübünün başkanıyla görüşmeleri sürdürüyoruz. Eğer şartları sağlayabilirsek hocamızın istediği bir oyuncu. Şu anda kontratlı oyuncu. Bizim de çok sevdiğimiz bir oyuncu." dedi.

"ÇOK BÜYÜK FARK VAR"

Anastasias_Bakasetas

Anastasios Bakasetas'la ilgili Doğan, "Bakasetas'la ilgili şu anda teklif gelmedi. Bizim teklif yaptığımız ve kabul etmediği doğru. Aramızda çok büyük bir fark var." açıklamasında bulundu.

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Trabzonspor bakasetas nwakaeme wakaeme kulübün
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