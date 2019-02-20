Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı! 2 yıl sonra yeniden sağlığına kavuştu

Evli ve 2 çocuk annesi Nazmiye Sakallıoğlu, 2 yıl önce eşarbını bağlarken ağzına aldığı iğneyi yanlışlıkla yuttu. İğneyi su içerek çıkarmaya çalışan Sakallıoğlu, bunda başarılı olamayınca Kastamonu, Ankara ve İstanbul'da hastanelere başvurdu. Ancak, Nazmiye Sakallıoğlu'nun yuttuğu iğnenin yeri tespit edilemedi.

Sakallıoğlu, 1 hafta önce geçmeyen 'öksürük' şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs Cerrahi Uzmanı Doktor Tarık Yağcı tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, Nazmiye Sakallıoğlu'nun akciğerinde 3 santim uzunluğunda eşarp iğnesi saptandı. Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı operasyon ile Sakallıoğlu'nun akciğerindeki iğne çıkarıldı.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Nazmiye Sakallıoğlu, "Herkes 'gıcık', 'alerji' dedi. Doktorum Tarık Yağcı Bey'e geldim. Film çekti, iğneyi gördü. Operasyonum çok iyi geçti, çok iyiyim şimdi. Hanımlara tavsiyem, iğneyi ağızlarına almasınlar. Çok zor bir şey. Çok iyiyim şu an, sağlığıma kavuştum" dedi.

'SOLUNUM DURMASINA YOL AÇABİLİR'