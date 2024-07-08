"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise'den kafa karıştıran adada ilişki yorumu

Survivor All Star'ın hırslı isimlerinden Nefise Karatay yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Son dönemde cinsel yönelim açıklamasıyla gündeme gelen finalist Nefise yine adından söz ettirdi.

Berna ile yakıştırılan ve bu konuyu yarışma sonrasında duyan Survivor Nefise, "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" demişti.

Nefise katıldığı yayında "Yarışmacılar arasında ilişkisi olan oldu mu?" sorusuna yanıt verdi. Haberler'in konuğu olan Nefise adadaki ilişkilere dair konuştu.

ŞAŞIRTAN SÖZLER: "KAYABİLİR..."

Survivor Nefise "Herkes herkese karşı bir şey hissedebilir. Buna ben asla karışmam, beni de ilgilendirmiyor. Çok yorum yapmayayım, olabilir diyorum. Tabii ki aşk yaşayanlar nişanlananlar evlenenler var olabilir kayabilir" dedi.

Nefise'nin o anlardaki imalı gülüşü ve gözlerini yere dikmesi de dikkatlerden kaçmadı.







