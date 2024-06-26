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Survivor Nefise adadan dönünce 'eşcinsel' yorumlarını gördü! "Cinsel yönelimim..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.06.2024 08:05
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Survivor'da finale kalan Nefise adadan döner dönmez hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Nefise Karatay Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına ve sosyal medyada yapılan yakıştırmalara yanıt verdi. Nefise cinsel yönelimini açıkladı.

Survivor Nefise adadan dönünce 'eşcinsel' yorumlarını gördü! "Cinsel yönelimim..."

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun konuğu olan Survivor All Star yarışmasının finalisti Nefise Karatay hakkında merak edilenlere açık açık yanıt verdi.

Yarışmada yakın arkadaş olan Berna ve Nefise için sosyal medyada "aşk mı yaşıyorlar" yakıştırmaları yapılmıştı. İkili için yapılan klipler de gündem olmuştu.

Pınar Kerimoğlu’nun bu haberleri hatırlatması üzerine Nefise cinsel yönelimini açıkladı.

sssa

EŞCİNSEL Mİ?

Survivor Nefise, "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" dedi.

UYTI

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Nefise Karatay "Bence yanlış yansıtıldı, orada erkeksi durduğumuz için mi öyle yakıştırdılar? Ailem de şaşırdı, üzülüyorlar tabii ki de. İması bile olamaz güldüm ama bir yandan da ne alaka dedim. Öyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

FANİS'E HAYRAN KALDI

Survivor Yunanistan programında yarışmacı olan Fanis’e programda adeta aşkını ilan eden Nefise, "Finale gidemiyorum ama ben aşkımı haykıra haykıra Yunanistan’a gideceğim. Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim Fanis ile aşk yaşamak mükemmel" şeklinde konuştu.


Vitrin


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survivor Nefise Karatay
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