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  4. Eşcinsel siyasetçi Zoom toplantısında fena yakalandı, kamerayı hemen kapattı! Görüntüler viral olunca 'yaş' iddialarına da yanıt verdi

Eşcinsel siyasetçi Zoom toplantısında fena yakalandı, kamerayı hemen kapattı! Görüntüler viral olunca 'yaş' iddialarına da yanıt verdi

15.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde görev alan siyasetçi Matthew Heinz, Zoom toplantısında kadraja arkasından yarı çıplak bir erkek girdi. Heinz alelacele kamerayı kapattı. Görüntüler sosyal medyada çokça izlenerek kısa sürede viral olmayı başardı. Eşcinsel olduğu bilinen Heinz daha sonra olayla ilgili açıklamasında kameraya giren yarı çıplak kişinin yaşıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Eşcinsel siyasetçi Zoom toplantısında fena yakalandı, kamerayı hemen kapattı! Görüntüler viral olunca 'yaş' iddialarına da yanıt verdi

Siyasetçi Dr. Matt Heinz, Karayipler'de gemi tatilindeydi. Bu sırada bir zoom Arizona eyaletinin Tuscon kentinde düzenlenen bir konferansa Zoom bağlantısıyla katıldı. Viral olan görüntüler de toplantının başlamasına yalnızca saatler kala yaşandı.

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ÜSTÜNÜ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Heinz'ın bulunduğu odada arkasında mayo giymiş yarı çıplak bir erkek belirdi. Genç erkek üstündeki kıyafeti çıkarır gibi olurken donakaldı ve Heinz'ın toplantıda olduğunu anlamadığı görülen bir şekilde bilgisayara baktı.

Olup bitenin farkına varan Heinz kamerayı apar topar kapatmak durumunda kaldı.

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İDDİALARA YANIT VERDİ

Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenerek viral oldu. Heinz'dan olayla ilgili açıklama geldi.

Odasındaki kişinin 'yolculuk arkadaşı' olduğunu belirten Heinz, seks işçisi olmadığını ve aralarında bir ilişki bulunmadığını belirtti.

Heinz ayrıca odasındaki erkeğin 18 yaşın altında değil, 24 yaşında olduğunu iddia etti ancak kim olduğunu açıklamadı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

2003'ten beri Tucson Tıp Merkezi'nde doktorluk yapan Heinz, 2008'de Arizona Temsilciler Meclisi'nin ilk açık eşcinsel üyesi olarak tarihe geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Siyasetçi eşcinsel

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