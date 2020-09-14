Escobar'ın sürükleyici hikayesi: Narcos dizisi konusu ve oyuncuları

Gerçek olaylara dayanan Narcos dizi konusu ile yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmeyi başardı. 70’li yıllardan itibaren adından söz ettiren ve tarihin en popüler suçluları arasında anılan Pablo Escobar’ın hayatını anlatan Narcos Netflix aracılığı ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Şöhreti Kolombiya’yı aşıp tüm dünyaya nam salan bir uyuşturucu baronu olan Pablo Escobar, destek gördüğü halk tarafından Robin Hood olarak tanımlanıyor, ancak birçok insanın ölümüne sebep olduğu için bir süre sonra işler değişiyor. Narcos dizisi etkileyici senaryosunun yanında başarılı oyuncu kadrosu ve müzikleriyle de beğeni topluyor. İşte Narcos dizisi konusu ve oyuncuları! Narcos Dizisi Konusu Narcos konusu Pablo Escobar'ın hayatına odaklanıyor. Narcos dizisinin ana karakteri olan Pablo Escobar, 1949 yılında Kolombiya’nın fakir bir bölgesinde dünyaya geliyor. Babası çiftçi, annesi öğretmen ve 6 tane kardeşi olan Pablo, kardeşlerine kıyasla çok daha hırslı ve çalışkan bir çocuk. Fakat çalışmanın fakirliğe çare olmadığını düşünüyor. Her şey önce mezar taşlarını çalıp turistlere satmakla başlıyor. Sonrasında arabalar ve karaborsa ürünler derken kendisini suç dünyasının ortasında buluyor.

Pablo Escobar, 1970’li yıllara gelindiğinde artık tamamen uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Bir süre sonra Kolombiya’nın en ünlü Medellin Karteli’nin patronu oluyor. 80’li yıllarda Amerika, Meksika gibi ülkelere çeşitli yollarla uyuşturucu kaçırıyor ve dünyadaki uyuşturucu trafiğinin neredeyse yüzde 80’i Medellin Karteli tarafından sağlanır hale geliyor. Günde en az yarım milyon dolar kazanan Pablo Escobar, dünyanın en zengin insanları arasına giriyor. Kazandığı paralarla kendi mahallesine okul, hastane ve başka kamu alanları yaptırıyor. Bu sebeple de Kolombiya’nın fakir bölgelerinde Robin Hood olarak anılıyor. Kolombiya Liberal Partisi’nden aday olarak politikaya da adım atıyor. Bu zorlu yolda çok fazla siyasi mücadele veriyor ve yüzlerce kişinin ölümünden de sorumlu tutuluyor. Narcos Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Etkileyici konusunun yanında Narcos cast seçimi başarısıyla da büyük beğeni topluyor. Narcos oyuncuları, başarılı performansları ile tüm dünyanın takdirini kazandı. Pablo Escobar (Wagner Moura) Narcos Pablo Escobar’ın zekası ve hırsı sayesinde fakir bir çocukken milyarder bir adama dönüşme hikayesini anlatıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya başlayan Pablo Escobar, Medellin Karteli’nin patronu olduktan sonra küresel çapta uyuşturucu trafiğini ele geçiriyor. Milyarder bir adam haline gelen Pablo Escobar, yaptığı yardımlarla da halk tarafından sevilen biri oluyor. Ancak politikaya giriş yapmasıyla birlikte zorlu bir yola çıkıyor ve mücadelenin sonunda adı pek çok yargıç, sivil, polis ve devlet yetkilisinin ölümüyle anılmaya başlıyor. 90’lı yıllara doğru ise halkın desteğini de kaybediyor ve kaçmak zorunda kalıyor.

Brezilya doğumlu ve 44 yaşında olan başarılı oyuncu Wagner Moura, Narcos carteli Pablo Escobar karakterine can veriyor. Ödüllü oyuncu, etkileyici performansıyla da bu yapımın en gözde oyuncusu olmayı başardı. Javier Pena (Pedro Pascal) Javier Pena, Kolombiya’nın narkotik bürosunda ajan olarak görev yapıyor. Yapımın en önemli karakterlerinden biri. Uyuşturucu baronu hakkında yapılan soruşturmanın sorumlusu olan Javier Pena, ortağı olan Murphy ile birlikte Pablo Escobar’ı suçüstü yakalamak istiyor ve Kolombiya’daki kartellere savaş açıyor. Ödüllü bir oyuncu olan Pedro Pascal’ı Game Of Thrones dizisinden Oberyn Martel karakteriyle tanıyoruz. Javier Pena rolünden önce ise 2017 yılında vizyona giren Çin Seddi filminde rol almıştı. Steve Murphy (Boyd Holbrook) Steve Murphy, Kolombiya’nın narkotik bürosunda görev yapan ve Javier Pena’nın ortağı olan bir ajan. Escobar’ı yakalamak için yapılan operasyonda aktif bir şekilde rol alıyor. Ayrıca dizi onun ağzından anlatılıyor. Boyd Holbrook, Narcos’daki performansıyla çok beğeniliyor. Marangozluk, heykel, müzik ve fotoğrafçılık gibi farklı sanat dallarıyla uğraşan başarılı oyuncu, Run All Night, Kanunun Ötesinde ve Küçük Kazalar filmlerinde rol aldı.

Tata Escobar (Paulina Gaitan) Pablo Escobar’ın sevgilisi. Tata ailesinin karşı çıkmasına rağmen 15 yaşındayken Escobar ile evleniyor. Suçlarla dolu yaşantının ortasında iki çocuğu ile birlikte sıradan yaşantısına devam ediyor. Meksikalı aktris, daha önce pek çok Meksika yapımı projede yer aldı ancak ismini Narcos ile birlikte tüm dünyaya duyurdu. Gustavo Gaviria (Juan Pablo Raba) Gustavo, Escobar’ın kuzeni olmakla birlikte Medellin Karteli’nin de mali işler sorumlusu olarak karşımıza çıkıyor. Narcos Gustavo’nun aslında bu uyuşturucu trafiğini geliştiren kişi olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca Escobar’ın eli ayağı gibi olan Gustavo, ona son derece bağlı olmasıyla da takdir görüyor. 43 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu daha önce televizyon ve sinemada roller alıyordu ancak Narcos'daki Gustavo karakteri ile tanındı. Jose Rodriguez Gasha (Luis Guzman) Gasha, Medellin Karteli’nin bir diğer lideri. Pablo Escobar gibi dünyanın en zengin milyarderleri arasında yer alıyor. Oğluna olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Gasha, acımasız yapısıyla tarihe damga vuran suçlulardan biri. Luis Guzman, genel olarak yardımcı rollerde oynayan bir oyuncu. Porto Riko'da dünyaya gelen başarılı oyuncu daha önce Gizemli Adaya Yolculuk, Code Black gibi yapımlarda rol aldı.

Poison (Jorge A. Jimenez) Narcos Jorge A. Jimenez’in can verdiği Poison karakterinin gümüş ya da kurşun politikasına gösterdiği bağlılığa dikkat çekiyor. Bu politika “ya rüşvet alırsın ya da kurşunu yersin” anlamına geliyor. Kartelin bir diğer sağ kolu olan Poison da dönemin en çok aranılanlar listesine adını yazdırıyor. Aynı zamanda başarılı bir yazar olan Amerikalı oyuncu, Alita: Savaş Meleği, Hermoso Silencio, Desdemona: A Love Story gibi yapımlarla biliniyor. Gilberto Rodriguez Orejuela (Damian Alcazar) Cali Karteli’nin kurucusu olan Gilberto, uyuşturucu trafiğinin kontrolünü ele almak istiyor. Ayrıca Pablo’nun aleyhinde olan girişimlerde bulunuyor. Kardeşi Miguel ile birlikte iddialı işlerin peşinden koşuyor. Meksika'da ünlü bir oyuncu olan Damian Alcazar, The Thin Yellow Line ve Magallanes gibi yapımlarla adından söz ettirdi ve takdir topladı. Maria Salazar (Andrea Londo) Maria Salazar Narcos dizisindeki Kuzey Vadisi Karteli’nin üst düzey yöneticilerinden Claudia Salazar’ın karısı. Claudia ortadan kayboluyor ve Maria da Cali Karteli’nin himayesi altına giriyor. Güzelliği ile izleyenlerin dikkatini çeken genç oyuncu Andrea Londo, Narcos'daki Maria Salazar karakteriyle bilinirlik kazandı.