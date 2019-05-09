Eşek arılarının bu yeteneği çok şaşırttı!

Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, kağıt yaban arısı adlı eşek arısı türü "geçişli çıkarsama" olarak bilinen bir akıl yürütme yöntemiyle, bilinen ilişkileri, bilinmeyen ilişkilerden ayırt edebiliyor.

Bir başka ifadeyle bu arılar, tıpkı insanlar gibi "X, Y'den, Y de Z'den büyükse, X, Z'den büyüktür" çıkarımını yapabiliyor.

MANTIKSAL ÇIKARIM YAPABŞLEN İLK OMURGASIZ HAYVANLAR

İnsanların dışında kuş, maymun ve balık gibi omurgalı hayvanların da bu yeteneğe sahip oldukları biliniyor. Ancak araştırma ilk kez bir omurgasız hayvanın da böyle bir yeteneği olduğunu gösteriyor.

Evrim biyoloğu Elizabeth Tibbetts öncülüğünde yapılan araştırma kapsamında, bir grup eşek arısına bazı eşleştirilmiş renkleri tanımaları öğretildi.

Arıların daha sonra bilgiyi, yeni renk çiftleriyle karşılaştıklarında, renklere dayalı bir hiyerarşi kurmak için kullandıkları görüldü.

Daha önce yapılan bir araştırma, kağıt yaban arılarının diğer arıların yüzlerindeki işaretleri tanıyabildiği ve işaretlerini tanımadıkları arılara karşı agresif davrandıklarını ortaya çıkarmıştı.