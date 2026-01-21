İspanya'da tren kazası: 1 ölü, 37 yaralı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde, Barselona yakınlarında seyir halindeki bir banliyö treninin rayların üzerine çöken istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia istasyonları arasında meydana gelen kazada makinistin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğunu aktardı.

İtfaiye ekipleri, trenin içinde mahsur kalan bir yolcunun kurtarıldığını ve vagonlarda başka kimsenin kalmadığını belirtti.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır