'Eşekle Gelen Dostoyevski' 25 ilde 16 bin çocuğa ulaştı

Erzincan’da dünyaya gelen Ersin Bilge (63) yıllar önce çocukluk hayalini gerçekleştirmek için başlattığı projeyle Türkiye’nin birçok köyünü gezerek 25 ilde 16 bin köy çocuğa kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı.

Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Kartallık köyünde dünyaya gelen Ersin Bilge, ilkokulu burada okudu. Kalem ve defter ihtiyacı yüzünden ‘Köyümüze eşeklerle kalemler, defterler getirilse’ diye hayal eden Bilge, bunu projeye dönüştürdü.

‘EŞEKLE GELEN DOSTOYEVSKİ’ PROJESİ

İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Bilge, bir dönem kamuda görev yaptıktan sonra Almanya’ya göç etti.

Almanya’da işçi olarak çalışan Ersin Bilge, ilkokul sıralarında ‘Köyümüze eşeklerle kalemler, defterler getirse’ hayalini 2019’da hayata geçirdi.

2019 yılında başlattığı ‘Eşekle Gelen Dostoyevski’ projesi kapsamında Türkiye’nin 25 ilini dolaşan Bilge, 16 bine yakın çocuğa kalem, defter, kitap ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı. Özellikle dünya klasiklerini çocuklarla buluşturmaya çalışan Bilge, üniversite öğrencilerini de unutmadı.

Ersin Bilge, dostlarının katkılarıyla özellikle kız öğrenciler olmak üzere 130 üniversite öğrencisine ‘Hızır Lokması’ adı altında düzenli burs desteği verilmesini sağladı. ‘Eşekle Gelen Dostoyevski’, ‘Yol Öyküleri’ ve ‘Yüreğine Akanlar’ adlı 3 eseri bulunan Ersin Bilge, son olarak Erzincan’daki Ulalar Bayrak 75’inci Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Semerine yüklediği kırtasiye malzemeleriyle okula gelen Ersin Bilge’yi müdür yardımcısı Nüket Yalçınkaya karşıladı. Eşeğiyle okul bahçesine giren Bilge’ye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilere kırtasiye malzemesi ve dünya klasiklerinden kitap hediye eden Bilge, okumaları tavsiyesinde de bulundu.

"HAYALİMİ SİZİNLE YAŞAMAKTAYIM"

Eşeği gören çocukların aklından farklı farklı düşünceler geçirdiğini belirten Ersin Bilge, “Çayırlı’da sizin yaşlarınızdayken doğup büyüdüğüm yoksul köyde kalem, defter kitap eksikliği olduğu için bir gün dersimi yapmadığımdan dolayı öğretmenim bana o gün bir cümle kurdu ki şimdi o cümle bir kampanyaya dönüştü. Öğretmenim ‘neden dersini yapmadın?’ diye sordu. Ben de ‘Öğretmenim kalem defter mi var ki ödevimi yapayım’ cevabını verdim. Öğretmenim de bana ‘Eşek sudan gelinceye kadar seni döverim’ dedi. Aradan yarım saat geçti öğretmenim tekrar bana seslendi ‘Nereye bakıyorsun, derslerine baksana’ dedi. Ben de ayağa kalkıp pencereyi göstererek ‘Öğretmenim baksana birisi eşeklerin üzerine kalem, defter kitap yüklemiş bize getiriyor’ deyince sınıftaki herkes tepelere baktı ama eşekle gelen birisi yoktu. Ben bir hayal görmüştüm. İşte bu hayalimi sizinle bir kez daha yaşamaktayım. Sizden tek bir ricam var; yüreğinizi, bedeninizi bu ülkenin kalkınması için bu ülkede okuyun bilim adamı olun. Dünya edebiyatıyla da ilgilenin” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

