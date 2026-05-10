Türkiye'nin en mutlu şehri: Huzurun başkenti belli oldu!

Türkiye’de büyükşehirlerin yoğun temposu, trafik stresi ve kalabalığı vatandaşları bunaltırken, huzurun adresi Karadeniz’den çıktı. İşte Türkiye’nin en mutlu ili…

Sedef Karatay Bingül

TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırmasına göre Türkiye’nin en mutlu ili yüzde 77.66’lık oranla Sinop oldu. Doğal güzellikleri, sakin yaşamı ve güvenli yapısıyla dikkat çeken şehir, 'huzurun başkenti' olarak anılmaya başladı.

Karadeniz’in incisi olarak bilinen Sinop, 80 ili geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. 216 bin 460 nüfuslu şehir, sakin yaşam tarzı ve doğayla iç içe atmosferiyle vatandaşların en huzurlu hissettiği il olarak öne çıktı.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Sinop, Türkiye’nin en kuzey noktasında yer alıyor. Tarihi milattan önceye dayanan şehir, doğal limanı sayesinde yüzyıllar boyunca önemli bir ticaret merkezi oldu. Tarihi yapıları, temiz havası ve masmavi deniziyle hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehrin en dikkat çeken noktalarından biri ise tarihi Sinop Cezaevi. Bir dönem Türkiye’nin en ünlü edebiyatçı ve düşünürlerinin kaldığı cezaevi, bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

SAKİN ŞEHİR YAŞAMI DİKKAT ÇEKİYOR

Sinop’un mutluluk sıralamasında zirveye çıkmasının en büyük nedenleri arasında düşük stres seviyesi, güçlü komşuluk ilişkileri ve doğayla uyumlu yaşam gösteriliyor. Büyükşehirlerdeki yoğun trafik ve gürültünün aksine şehirde sakinlik ön plana çıkıyor.

TURİZMDE DE YÜKSELİŞTE

Son yıllarda turizm açısından da dikkat çeken Sinop, yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Şehirde bulunan Hamsilos Tabiat Parkı, Türkiye’nin tek fiyordu olarak biliniyor ve doğa severlerin uğrak noktası haline geliyor.

Ayrıca Sinop mantısı, nokul ve taze Karadeniz balıkları da kentin gastronomi turizminde öne çıkmasını sağlıyor.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN MUTLU 10 İLİ

1- Sinop – %77.66
2- Afyonkarahisar – %76.43
3- Bayburt – %75.91
4- Kırıkkale – %75.48
5- Kütahya – %73.76
6- Çankırı – %73.50
7- Düzce – %72.77
8- Uşak – %72.34
9- Siirt – %71.65
10- Şırnak – %71.36

