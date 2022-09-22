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Esenler'de husumetlisini silahla ateş ederek öldüren zanlı yakalandı

22.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de husumetlisini silahla ateş ederek öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de husumetlisini silahla ateş ederek öldüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tuna Mahallesi 689. Sokak'ta, daha önceden aralarında husumet bulunan Metin E. ile Erhan Kaşa arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti.

Kavga eden tarafların araya girenler tarafından ayrılmasının ardından tekrar olay yerine gelen Metin E, o sırada balkonda bulunan Erhan Kaşa'yı silahla ateş ederek vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaşa, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Metin E. ise polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Esenler

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