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Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

11.06.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de kar maskeli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atışalanı Caddesi'nde park halindeki otomobiline binmeye çalışan kişiye, yanına yaklaşan pikaptaki kar maskeli 2 şüpheli tarafından, aracın camından silahla ateş edildi.

Zanlılar olay yerinden kaçarken, saldırıda ayağından yaralanan kişi de aracına binerek uzaklaştı.

Şüphelilerin silahından çıkan bazı mermiler, bir iş yerinin camına ve çevreye isabet etti. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı görüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlıları ve yaralıyı arama çalışmasını sürdürüyor.

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Esenler silahlı saldırı

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