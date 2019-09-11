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Esenyurt'ta aracın altında kalan kız çocuğu için vatandaşlar seferber oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta annesiyle birlikte yolun karşısına geçen küçük kız seyir halindeki arabanın altında kaldı. Çevredeki kalabalık 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak küçük kızı çıkarırdı.

Esenyurt'ta aracın altında kalan kız çocuğu için vatandaşlar seferber oldu

Kaza, 3 gün önce akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi. Yolda annesinin elini tutup yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza üst yoldan gelen kadın sürücünün kullandığı araç çarptı. Küçük kız kadın sürücünün kullandığı aracın altında kaldı. Yaşanan olay sonrası şoka giren yabancı uyruklu çocuğun annesi çığlıklarla yardım istedi.

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ELLERİYLE KALDIRDILAR

Kadının sesini duyan vatandaşlar 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ise kadın sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kaza kız çocuğu

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