Esenyurt'ta dikkat çeken görüntü! Bina ve sokaklarda ölçüm aletleri

Cuma günü, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul ve Orhangazi Caddeleri'nde meydana gelen çatlaklardan nedeniyle tedbir amaçlı 40'a yakın binada oturan insanlar evlerinden tahliye edilmişti. Yaşanan olaydan sonra ekiplerin ilk incelemesi dün akşam saatlerinde tamamlandı. Çalışmanın ardından vatandaşların tekrar evlerinde kalmalarına izin verildi ancak caddeler hala araç trafiğine kapalı. Çatlamanın ve göçüklerin olduğu sokak ve binalara ekipler tarafından ölçüm için cetvel benzeri bir alet yerleştirildiği görüldü.

'TEDİRGİNLİK VAR AMA BEKLİYORUZ'



Söz konusu caddede iş yeri bulunan Derman Ergin isimli vatandaş 3 gün boyunca dükkanlarına ve evlerine giremedikleri ifade ederek, " Pazar günü açıklamadan sonra eve gireceğimiz söylendi. Çatlama yok fazla ama binalarda kaymalar var. Normalde böyle değildi bu ayrılmalar. Bir tedirginlik var ama bekliyoruz. Kesin sonucun açıklanması ise 1 haftayı bulabilirmiş" dedi.

(İHA)

