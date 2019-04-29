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Esenyurt'ta dikkat çeken görüntü! Bina ve sokaklarda ölçüm aletleri

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakinleri dün akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü. Araç trafiğine kapatılan sokakta ekiplerin çatlamaların kontrol etmek için bazı alanlara terazi benzeri bir cetvel yerleştirdiği görüldü.

Cuma günü, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul ve Orhangazi Caddeleri'nde meydana gelen çatlaklardan nedeniyle tedbir amaçlı 40'a yakın binada oturan insanlar evlerinden tahliye edilmişti. Yaşanan olaydan sonra ekiplerin ilk incelemesi dün akşam saatlerinde tamamlandı. Çalışmanın ardından vatandaşların tekrar evlerinde kalmalarına izin verildi ancak caddeler hala araç trafiğine kapalı. Çatlamanın ve göçüklerin olduğu sokak ve binalara ekipler tarafından ölçüm için cetvel benzeri bir alet yerleştirildiği görüldü.

esenyurt

'TEDİRGİNLİK VAR AMA BEKLİYORUZ'

Söz konusu caddede iş yeri bulunan Derman Ergin isimli vatandaş 3 gün boyunca dükkanlarına ve evlerine giremedikleri ifade ederek, " Pazar günü açıklamadan sonra eve gireceğimiz söylendi. Çatlama yok fazla ama binalarda kaymalar var. Normalde böyle değildi bu ayrılmalar. Bir tedirginlik var ama bekliyoruz. Kesin sonucun açıklanması ise 1 haftayı bulabilirmiş" dedi.

esnetuyr

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt ev ölçüm aletleri Sokak

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ben olsam oturamazdım tekrar
Esenyurt'ta facia yaklaşıyor.
Bir şey olmaz.. Ataşehir İmar İskan Blokları seneler o şekilde.. Oturuyoruz. Boş verin.. O imza ları vermeyen İmar iskan blokları sakinleri ne için vermiyor ne yiyip ne içiyorsunuz.. Enteransınız
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