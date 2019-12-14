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Esenyurt’ta kız kaçırma olayı! Önce kavga ettiler, sonra birbirlerinden özür dilediler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu iki aile arasında “kız kaçırma” iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür dileyerek anlaştı.

Esenyurt’ta kız kaçırma olayı! Önce kavga ettiler, sonra birbirlerinden özür dilediler

Olay geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Urfalılılar Caddesi üzerinde bulunan bir spot eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ailenin kızı diğer yabancı uyruklu aile tarafından kaçırıldı. Bunun üzerine yabancı uyruklu aile toplanarak diğer ailenin dükkânını bastı olayda öfkeli aile ve yakınları dükkanı darmaduman ederek birbirlerini darp etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipler sevk edildi. Bu sırada genç kızın kaçırılmadığının anlaşılması üzerine aile dükkândaki zararı karşılayacaklarını söyledi tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan arbede ve kavga anı an be an kaydedildi görüntülerde kalabalığın spotçu dükkanına gelmesi, dükkanda tarafların birbirini darp etmesi görülüyor.

(İHA)

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istanbul Esenyurt kavga kız kaçırma

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