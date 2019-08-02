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Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga! Sopayla dövüp yerdeyken ateş etti

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.08.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından yaralanarak hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde, şüphelinin önce yere yatırıp sopayla dövdüğü adama silahla ateş ettiği görülüyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi’nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden olayı, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve şüphelilerden birisi yere yatırdığı adamı sopa ile dövdü. Kavga daha da büyürken bir şüpheli yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosikletle binerek kaçtı. Yaralanan Ahmet A.(20) ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kısa sürede Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geldi. Gelen ekipler olay yerine şerit çekerek boş kovanları muhafaza altına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA ANI KAMERADA

Yaşanan feci olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yere yatırdığı Ahmet A.’yı sopa ile dövmesi sonrasında ayağına silah ile sıkıp tekmelemesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin bir motosiklet ile kaçması da görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt silahlı kavga

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