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Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Esneyurt'ta yasa dışı organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bir hastaneye operasyon düzenledi. Ameliyat saatinde yapılan operasyonda İsrailli kişinin, Suriyeli bir adamın 10 bin dolar karşılığında böbreğini almak istediği ortaya çıktı. Böbreğini satan kişi, organ nakli yapacak doktor ve tercüman gözaltına alındı.

Yasadışı organ ticareti ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı sosyal medya üzerinden anlaştıklarını belirlediği şüphelilerin akraba gibi görünmek için sahte pasaport düzenlediklerini belirledi.

HASTANEYE OPERASYON

Şüpheliler, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte belgelerle organ nakli yapılmasını talep etti. Organ nakli prosedürlerini uygun bulan hastane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde baskın yaptı.

10 BİN DOLAR BÖBREK

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini vermek üzereyken operasyon durduruldu.

35 BİN DOLARA AMELİYAT

Organ naklini 35 bin Amerikan Doları karşılığında gerçekleştireceği iddia edilen Doç. Dr. H.G. ve Suriye uyruklu Zına ve İsrail uyruklu Hayadrı'ye tercümanlık yapan Yusuf E. (49) gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüphelinin ifadeleri alındı. Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22 Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt ameliyat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
100 bin dolar veren varsa bende satacam
şu hale bak..
Salak 10 bine böbrek mi satılır 100 bin en az. Allahin sevgili kuluymusssun bedava gidecekmiş böbrek
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